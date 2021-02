Österreichs Rodler bejubeln wahre Erfolgssaison!

In der Gesamtwertung aus klassischen Rennen (je 2 Läufe) und Sprints (je 1 Lauf) wurde die Staffel-Weltmeisterin Egle Vierte. Beide Wertungen gingen an die Deutsche Natalie Geisenberger, die zum Abschluss mit dem 13. Platz ihr bisher schlechtestes Karriere-Resultat verzeichnete. Die abschließende Teamstaffel, in der Österreich als frischgebackener Weltmeister angetreten wäre, wurde wegen technischer Probleme nach zwei Nationen abgebrochen, die Jury stornierte den Bewerb aus Sicherheitsgründen. Das ÖRV-Team belegte in der Gesamtwertung den vierten Platz.