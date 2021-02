Ski-WM in Cortina: Programm, Infos, Statistiken

Am Montag beginnt eine der größten internationalen Veranstaltungen während der Coronavirus-Pandemie. Dass die 46. alpine Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo überhaupt stattfindet, ist ein halbes Wunder, in vielerlei Hinsicht aber von immenser Bedeutung. Das Programm ist so dicht wie nie: 13 Rennen warten in 14 Tagen. Hier gibt‘s die wichtigsten Infos und Statistiken: