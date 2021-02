LIVE: Kann die Vienna den Favoriten Sturm ärgern?

Die Vienna weiß als Amateurverein nicht, wann sie in Zeiten der Corona-Pandemie wieder abseits vom Cup antreten darf. Die Döblinger haben sich aber trotzdem akribisch auf die Partie in Graz vorbereitet. „Wir trainieren seit 4. Jänner“, verriet Zellhofer, dass die Weihnachtspause nicht einmal zwei Wochen gedauert hatte. In den Testspielen gegen Zweitligisten erreichte die Vienna ein 1:1 gegen Liefering, verlor 4:7 gegen Rapid II und überzeugte zuletzt mit einem 6:1 gegen Blau-Weiß Linz.