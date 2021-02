Entschied diese Szene das ÖFB-Cup-Viertelfinale?

Es geschah in Minute 16 beim ÖFB-Cup-Knüller. Viertligist Vienna hielt nicht nur mit gegen den Bundesligisten aus Graz, sondern kam auch zu Chancen. Dann kam das Foul von Marcel Toth an Bekim Balaj. Er geht zu harsch und vor allem mit zu hohem Fuß in den Zweikampf, Schiedsrichter Jäger diskutiert ein wenig mit ihm, dann zückt er Rot!