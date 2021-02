Gemeinderatssitzung läuft völlig aus dem Ruder

„Sie haben hier nichts zu sagen, Jackie Weaver, überhaupt nichts zu sagen!“, ereifert sich darin ein älterer Herr, der sich per Bildschirmname als Kassenwart zu erkennen gibt - was aber von anderen bestritten wird. Weaver, eine ebenfalls nicht mehr ganz junge Frau mit Brille und grauem schulterlangen Haar, schnappt nach Luft und nestelt an ihrem Computer. Im Hintergrund ist die Stimme eines jüngeren Mannes zu hören: „Sie hat ihn rausgeworfen, sie hat ihn gerade eben rausgeworfen!“