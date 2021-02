Emma Motion: Smarte Matratze passt sich Körper an

Das alles geschehe geräuschlos, verspricht der Hersteller, der nach eigenen Angaben zwei Jahre Entwicklungsarbeit in die „fortschrittlichste smarte Matratze der Welt“ gesteckt hat. Die Technik sei komplett integriert, der Nutzer sehe lediglich ein Stromkabel. Die „Emma Motion“ ist ab diesem Freitag zunächst in den Niederlanden und Frankreich erhältlich, weitere Länder sollen in den kommenden Monaten folgen.