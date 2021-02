Domina wurde gestalked - aber wer ist der Täter?

Als Domina wird eine Prostituierte bezeichnet, die Kunden auf Wunsch und gegen Bezahlung in einer vorher vereinbarten Weise quält. Doch im konkreten Fall war die Frau die Gequälte. Ein Unbekannter traktierte sie mit Telefonaten, in denen er Ungewöhnliches verlangte: Er wollte die Prostituierte am Telefon beim Sex mit ihrem Freund belauschen.