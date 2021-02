Anrainer verärgert: „Bäume werden Autos geopfert“

Laut Amtsleiter Harald Nirschl soll eine Entscheidung über die Gestaltung in Abstimmung mit den Anrainern erfolgen, ab nächster Woche wird darüber – coronakonform in Kleingruppen – mit einem Straßenplaner diskutiert. Fix sei nur, dass die Sanierung der Wasserleitung notwendig ist und die Bäume allmählich zur Gefahr werden. „Die Wurzeln heben den Gehsteig, es kamen schon Leute zu Sturz“, so Nirschl. Zudem befürchtet der Amtsleiter, dass die Bäume die Sanierung nicht unbeschadet überstehen werden: „Für Folgeschäden müsste aber die Gemeinde haften.“