Kapitel Leipzig für Wolf endgültig abgeschlossen

Im ersten Halbjahr konnte Wolf, der bei RB Leipzig überhaupt nicht in Tritt kam, noch nicht restlos überzeugen, trotzdem hält Gladbachs Trainer Marco Rose, der mit ihm bereits bei Red Bull Salzburg zusammenarbeitete, große Stücke auf den Offensivwirbler. „Ich weiß, dass Hannes teilweise sehr kritisch gesehen wird - ich glaube, zu Unrecht“, sagte Rose am Dienstag. „Er ist 21 Jahre alt und mit wenig Spielpraxis aus Leipzig gekommen. Er hatte eine ganz schwierige Knöchelverletzung und sich von Anfang an super integriert bei uns.“