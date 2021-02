Canon PowerShot Pick: KI-Kamera knipst automatisch

Mit der PowerShot Pick hat Canon vorerst nur in Japan eine neue Kamera auf den Markt gebracht, die automatisch die schönsten Momente als Foto oder Video festhalten soll - künstliche Intelligenz macht‘s möglich. Die portable Zwölf-Megapixel-Kamera mit 1/2,3-Zoll-Sensor macht dazu von einer Gesichtserkennung Gebrauch, um Personen zu verfolgen und den Bildausschnitt automatisch anzupassen. Das Ziel: möglichst ungestellte und somit natürlich wirkende Aufnahmen zu schießen. In Japan ist die via Crowdfunding finanzierte Kamera für umgerechnet rund 320 Euro erhältlich. Ob sie es eines Tages nach Europa schaffen wird, ist nicht bekannt.