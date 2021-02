Salons zu: User sehen Friseurin auf xHamster zu

Müssten sie aber gar nicht: Das Video wurde nicht für xHamster produziert, sondern stammt von einer Website namens hairmedia.de - und deren Name ist Programm. Mehr als 10.000 Videos aus Friseursalons in aller Welt kann man dort anschauen. Gedacht ist die Seite unter anderem für Friseure in Ausbildung. 6300 Videos finden sich allein in der Kategorie Haarwäsche.