Rapids Ping-Pong-Stil schmeckt den Linzern nicht

Sein Team hält nach den ersten 15 Runden bei 33 Punkten und 10 Siegen - diese Ausbeute gelang zuletzt in der Meistersaison 2004/2005. Fünf Siege in den ersten sieben Auswärtspartien schaffte Rapid überhaupt noch nie. Außerdem etablierten sich die Wiener mit dem vierten Liga-Sieg in Folge als erster Salzburg-Jäger. Diese Bilanzen interessieren Kühbauer im Moment aber nur peripher. „Wir werden den Ball weiterhin flach halten“, kündigte der 49-Jährige an.