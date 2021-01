Ralph Hasenhüttl kassiert dritte Pleite in Folge

Gegen Aston Villa setzte es für Hasenhüttl am Samstagabend ein 0:1 und damit die dritte Niederlage in Serie. Den entscheidenden Treffer erzielte Ross Barkley (41.), in der Nachspielzeit wurde das vermeintliche Ausgleichstor durch Danny Ings vom VAR nach einer hauchdünnen Entscheidung aberkannt. Aston Villa verbesserte sich auf Platz acht, die „Saints“ stecken als Elfter in der unteren Tabellenhälfte fest.