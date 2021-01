Christian Ilzer: „Heute ist Schiedsrichter schuld“

„Heute ist der Schiedsrichter ganz klar schuld. Ohne den Schiedsrichter wäre es zumindest unentschieden ausgegangen“, tobte Ilzer im Sky-Interview. „Es waren 20 Minuten, in denen ein halbwegs normales Spiel möglich war, da haben wir dominiert. Danach hat Altach es etwas schneller begriffen, wie man auf diesem Platz spielt. Sie waren präsenter, haben uns das Leben extrem schwer gemacht. Aber dass man beim ersten Gegentor nach einem ruhendem Ball eine dermaßen klare Abseitssituation nicht sehen kann ... In der zweiten Hälfte hat meine Truppe alles probiert, es war ein ausgeglichenes Spiel. Daher kein Vorwurf an meine Truppe.“