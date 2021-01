Kräuter gegen Schokoladen-Heißhunger

Würziger Oregano, aber bitte ohne die Pizza

Die ätherischen Öle der krautigen Pflanze (als Echter Dost bekannt) kennen viele nur als typischen Geschmacksgeber italienischer Gerichte, doch kommt etwa Oregano-Tee in der Naturheilkunde als verdauungsregulierend zum Einsatz, der Fettabbau in der Leber wird unterstützt. In Saucen, Suppen und zum DippenSchnittlauch ist in unserer Küche allgegenwärtig und gedeiht auch gut auf dem Balkon oder Fensterbrett. Senföle, die für das typische Aroma ausschlaggebend sind, erhöhen den Kalorienverbrauch. Ein Dip aus Yoghurt oder Magertopfen mit diesem beliebten Küchenkraut eignet sich für kalorienarme Gemüsesnacks und zu Folienerdäpfeln.