19-Jähriger bei schwerem Verkehrsunfall gestorben

Der 19-Jährige war mit seinem Pkw auf der Autobahnabfahrt Richtung Millstätter Bundesstraße in Seebach unterwegs. „Laut Spurenlage kam der Lenker kurz vor der Kreuzung Autobahnabfahrt und B98 links über den Randstein auf die Verkehrsinsel“, schildert ein Polizist. Das Auto überschlug sich mehrmals, prallte gegen eine Ampel und wurde frontal gegen eine Stützmauer der B98 geschleudert. Das Fahrzeug kam am Dach liegend zum Stillstand. Trotz notärztlicher Erstversorgung verstarb der junge Spittaler noch an der Unfallstelle. Er befand sich alleine im Fahrzeug.