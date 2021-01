Hautkrebs wurde 2020 seltener diagnostiziert

Im vergangenen Jahr bekamen deutlich weniger Patienten als 2019 den Befund „Hautkrebs“. In manchen Monaten wurden bis zu 50 Prozent (!) weniger Basaliome („weißer Hautkrebs“), kutane Plattenepithelkarzinome (treten meist an sonnenexponierten Körperstellen, etwa im Gesicht, an den Schultern, Armen und Händen auf) und Melanome („schwarzer Hautkrebs“) diagnostiziert, wie ein kürzlich im „Journal of the American Academy of Dermatology“ erschienener Artikel von Dermatologen aus mehreren amerikanischen Universitätskliniken zeigt. „Dies birgt, insbesondere bei Tumoren, die Metastasen bilden, das hohe Risiko einer Erstdiagnose in einem bereits fortgeschrittenen Krebsstadium mit einer schlechteren Prognose“, berichtet a.o. Univ.-Prof. Dr. Christoph Höller, Leiter der Arbeitsgruppe Melanom und dermatologische Onkologie der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV).