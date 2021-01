Studie: Homeoffice belastet berufstätige Mütter

„Jeder, der glaubt, dass eine berufstätige Mutter mit einem Dreijährigen locker aus dem Homeoffice arbeiten kann, unterliegt einer kompletten Illusion“, heißt es in einem der Interviews. Zehn Gespräche haben die Autorinnen der Studie geführt - mit Ergebnissen, die nach so vielen Monaten Pandemie das bestätigt haben, was viele Betroffene schon wussten.