eBundesliga: Remis im Hit - Sturm neuer Leader

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg

Dass sich die Titelrivalen im direkten Schlagabtausch nichts schenken würden, war klar. Dass es aber so ausgeglichen zugehen würde, hätte nach dem klaren Erfolg der Salzburger im Vorjahr gegen die Wiener wohl keiner gedacht. Erstmals in dieser eBundesliga-Saison gehen alle drei Spiele eines Duells unentschieden aus: Sercan Kara - Marcel Holy 2:2, Fabio Özelt - Filip Babic 3:3 und Maximilian Mayrhofer - Armin Kamenjasevic 2:2. Für die erfolgsverwöhnten Kamenjasevic, Mayrhofer und Özelt bedeutet das jeweils den ersten Punkteverlust im Turnier. Und weil drei Remis für beide Teams bei der geltenden Dreipunkteregel suboptimal sind, finden sie sich in der Tabelle jetzt nur noch auf Platz 2 (RB) und 4 (FAK) wieder.