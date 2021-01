iPhone 12: Apple warnt User mit Herzschrittmacher

Der US-Computerkonzern Apple warnt in einem Support-Dokument davor, sein aktuelles iPhone 12 in der Brusttasche zu tragen, wenn man einen Herzschrittmacher hat. Der Magnetanschluss „Magsafe“, der das Handy beim kabellosen Laden in Position halten soll, könne medizinische Geräte wie Herzschrittmacher stören.