Echtzeit-Überweisung statt Bargeld bald Normalität

Corona-Krise beschleunigt Abkehr vom Bargeld

In Österreich sei Bargeld immer noch ein bedeutender Faktor, man bewege sich aber mehr und mehr in Richtung einer Hybrid-Zahlungslandschaft, so Augustin. Die Corona-Krise habe zu einer rascheren Digitalisierung beigetragen. 2020 seien in Österreich fünf Milliarden Euro an Konsumenten-Transaktionen durchgeführt worden, davon rund drei Milliarden Euro in Bar, eine Milliarde über Kartenzahlungen und eine weitere Milliarde über Konto-zu-Konto-Überweisungen.