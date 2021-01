Gmunden nach sicherem Sieg für Top 6 qualifiziert

Die „Schwäne“ aus Gmunden haben am Sonntag ihren Platz in den Top 6 und damit im Viertelfinale der Basketball-Superliga der Männer abgesichert. Im Nachtragsspiel der 11. Runde gaben sich die Oberösterreicher zu Hause gegen die Traiskirchen Lions beim 100:63 (50:32)-Erfolg keine Blöße. Die Oberösterreicher führen damit punktegleich mit Kapfenberg (ein Spiel weniger) auch die Tabelle an.