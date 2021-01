„Vermutlich bald abermals neue Corona-Varianten“

Das Rätsel von Manaus

Möglicherweise ist das im brasilianischen Manaus geschehen. Bis Oktober 2020 hatten sich dort drei Viertel der Bevölkerung mit Covid infiziert; die Pandemie galt danach in der Zwei-Millionen-Stadt beinahe schon als besiegt. Doch seit einigen Wochen kommt es dort abermals zu einer explosionsartigen Vermehrung von Corona- Erkrankungen. „Die Situation in der Region könnte“, so Bergthalers Verdacht, „mit der vor Kurzem in Südamerika entdeckten Mutation P.1 in Zusammenhang stehen - über die wir leider erst wenig wissen.“