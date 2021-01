5000 Belgier wegen Skifahrerin in Quarantäne

Massentests in zwei flämischen Gemeinden

Die Folgen: Im Raum Antwerpen mussten zwei Schulen geschlossen, die Schüler sowie das Lehrpersonal samt Familien in Quarantäne geschickt werden. Insgesamt sind rund 5000 Menschen aus den flämischen Gemeinden Edegem und Kontich betroffen. Das Verhalten der Frau sei „unverantwortlich und skandalös“, kommentierten die Zeitungen des Landes. In Kontich waren am Dienstag Massentests bei 1450 Schülern und 250 Lehrern gestartet worden, wie „La Libre“ weiter berichtete. In Edegem wurden die Tests bereits am Montag durchgeführt. Um aus der Quarantäne entlassen zu werden, steht in einer Woche ein zweiter Test an.