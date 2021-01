Schwitzen im Schlaf: Was steckt dahinter?

Zusätzliche Symptome abklären lassen

Bestehen 1-2 Wochen oder länger zusätzlich Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit und Müdigkeit, die sich durch räumliche Veränderungen nicht verbessern lassen, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. „Wenn jemand unter normalen Bedingungen und besonders in der Nacht schwitzt, kann das internistische Gründe haben“, berichtet Internist Prim. Dr. Peter Peichl, Äztl. Direktor am Evangelischen Krankenhaus, Wien. „An erster Stelle stehen hier Erkrankungen der Schilddrüse wie Über- und Unterfunktion, da diese ein zentrales Regulativ für den Energiehaushalt des Körpers darstellt. Auch Infektionen oder Autoimmunerkrankungen können Auslöser für die nächtlichen Schweißausbrüche sein. Ebenso sollte die Frage geklärt werden, ob nicht ein onkologisches Problem besteht, insbesondere Erkrankungen des Lymphsystems, der Lymphknoten und der Blutbildung. Ganz selten können auch neurologische Krankheiten wie Multiple Sklerose als Ursache und/oder Symptom für übermäßiges Schwitzen vorliegen“, so der Experte. Bei Frauen kommen außerdem hormonelle Störungen bzw. Veränderungen (Wechsel) in Frage.