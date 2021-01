„Gläserne Krone“ bei den Hahnenkamm-Rennen

Nahezu alles ist heuer bei den 81. Hahnenkammrennen in Kitzbühel anders, vieles neu. Keine Fans, keine Partys, dafür viele Sicherheitsbestimmungen und -konzepte. Auch das beliebte „Krone Weltcup Haus“ im Zentrum der Gamsstadt, seit Jahren fixer Bestandteil des Spektakels, fehlt heuer. Aber: An dessen Stelle steht das „Krone Media Center“, das schon für jede Menge Aufsehen und Staunen gesorgt hat. Warum die „Krone“ dieses doppelstöckige, gläserne „Media Center“ aufstellt, erklärt Geschäftsführer Gerhard Valeskini: „Da keine Fans nach Kitzbühel kommen dürfen, sehen wir für unsere vielen Leser, Hörer, Seher und User eine noch umfangreichere Berichterstattung geradezu als Auftrag. Zudem wollen wir speziell in Zeiten wie diesen unseren Partnern wie dem ÖSV, aber auch regionalen Verbänden und Veranstaltern zeigen, wem man vertrauen kann, auf wen man sich verlassen kann und wer verantwortungsvoll und zukunftsgerichtet agiert. Wir zeigen mit diesem Haus Mut, Haltung und Unabhängigkeit.“