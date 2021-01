Admira angelt sich Deutsch-Amerikaner Wooten

Bundesliga-Schlusslicht Admira hat mit Andrew Wooten einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Der Deutsch-Amerikaner erhielt in der Südstadt einen Vertrag bis Sommer 2022, wie die Niederösterreicher am Mittwoch bekannt gaben. Wooten spielte zuletzt in der Major League Soccer für Philadelphia Union. Davor war der 31-Jährige einige Jahre in der zweiten deutschen Liga bei Kaiserslautern und Sandhausen engagiert gewesen.