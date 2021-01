Hacker-Attacke auf USA zieht immer weitere Kreise

Wie „ZDNet“ berichtet, hatte Microsoft Malwarebytes Mitte Dezember darauf hingewiesen, dass man verdächtige Aktivitäten in Office-365-Angeboten entdeckt habe, die Malwarebytes nutzt. Zugang zu Malwarebytes erlangten die Hacker demnach über ein E-Mail-Sicherheitsprodukt. Die Hacker drangen also nicht nur über verseuchte SolarWinds-Updates in Netzwerke ein, sondern nutzten auch andere Methoden.