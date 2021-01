Impf-Egoismus

Um eines klarzustellen: Der Eberschwanger (Vize-)Bürgermeister mit der politischen Bedeutung einer Ortstafel hat keine Vorbildwirkung. Das Motiv ist Egoismus. Und am Ende ist es Diebstahl. Die Dosis gehört in den Arm einer 90-Jährigen und nicht in den eines Politikers, dessen einzige Vorerkrankung chronischer Narzissmus ist.