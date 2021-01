Schweizer Irrsinn und die Kitzbüheler Helden

Heuer gibt es gleich zwei Kitzbühel-Wochenenden (krone.at berichtete)! Das erste steigt bereits in wenigen Tagen: Am Samstag und Sonntag bestreiten Marco Schwarz, Manuel Feller & Co. zwei Slaloms auf dem Ganslernhang. Danach reisen die Speed-Stars nach Kitz! Wie es dazu kam, grenzte jedoch an Schweizer Wahnsinn und Fahrlässigkeit.