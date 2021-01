Notruf-Affäre: Justiz bietet Gaisch Geldbuße an

Erst zum Jahreswechsel war es so weit, dass diese Behörden das Vorgehen abnickten: „Wir stehen auf dem Standpunkt, dass in dem Fall mit einer Diversion vorgegangen werden kann“, so Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Klagenfurter Anklagebehörde. „Daher haben wir eine Geldbuße angeboten.“