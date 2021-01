Gattuso: Napoli nicht immer „schön wie Brad Pitt“

Gennaro Gattuso will seinen Klub SSC Napoli offenbar nicht in Schönheit sterben sehen. „Napoli will immer schön sein. Wir können aber nicht immer schön sein wie Brad Pitt, mit blondem Haar und blauen Augen. Manchmal müssen wir auch ein wenig hässlich sein - wie ich“, sagte der frühere „Wadlbeißer“ Gattuso nach dem glanzlosen 2:1-Sieg des italienischen Fußball-Erstligisten gegen Udinese Calcio (oben im Video) am Sonntag.