Zehn Babys bei Krankenhausbrand getötet

Verheerende Brände in indischen Spitälern

In indischen Spitälern gibt es immer wieder verheerende Sicherheitslecks, die zu Bränden führen. 2011 wurden bei einem Brand in einem Krankenhaus in Kalkutta mehr als 90 Menschen getötet. Im August starben in einem Spital in Ahmedabad acht Patienten, die wegen einer Corona-Infektion behandelt wurden. Fünf weitere Covid-19-Patienten starben im November bei einem Brand in einer Klinik in Rajkot.