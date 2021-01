Pkw-Lenker (42) kracht in Tunnel gegen Auto

Spektakulärer Crash Donnerstagmittag auf der Sellraintalstraße in der Nähe von Kematen in Tirol: Ein Pkw-Lenker (42) touchierte das Tunnelportal, schleuderte dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 69-Jährigen. Beide wurden verletzt in die Innbrucker Klinik eingeliefert.