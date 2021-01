Erste Kärntner wurden jetzt gegen Corona geimpft

„Ich bin so glücklich. Schon seit ich davon gehört habe, dass die Impfung zugelassen wird, warte ich darauf. Am meisten freue ich mich jetzt darauf, meine Familie zu Hause besuchen zu dürfen“, sagt Hedwig Melcher, Bewohnerin des Pflegeheims Maria Gail der Diakonie de la Tour in Villach, die als erste Kärntnerin die gegen das Coronavirus geimpft wurde. Gesamt 116 Senioren und Mitarbeiter des Heims in der Draustadt stimmten einer Impfung zu.