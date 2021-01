Schon jetzt ein Trainer-Liebling

Trainer Jesse Marsch persönlich nahm Fünf-Millionen-Neuzugang Brenden Aaronson am Flughafen in Empfang, um ihn in Salzburg willkommen zu heißen. Der 20-Jährige mit lockigem Haar und zwei Länderspielen auf dem Buckel ist der neue Hoffnungsträger der Bullen. Technisch stark, mit einer Pferdelunge gesegnet und ein echtes Mentalitätsmonster – so beschreiben ihn jene, die ihn kennen. Kein Wunder, dass er schon jetzt ein Liebling von Marsch ist.