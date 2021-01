Betriebsleiter von Schlachthof muss vor Gericht

Prozessstart am 12. Februar

Neben dem Betrug werden dem Betriebsleiter noch weitere Delikte zur Last gelegt. So stehen Vergehen nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz im Raum, außerdem eine Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt. Für den Prozess wurden mehrere Verhandlungstage anberaumt, nach dem Auftakt am 12. Februar soll er Anfang März fortgesetzt werden, bestätigte Gerichts-Sprecherin Barbara Schwarz am Samstag einen Bericht der „Kleinen Zeitung“.