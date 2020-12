Gattuso kämpft gegen schlimme Augenkrankheit

Seit rund zehn Jahren leidet Gattuso an einer Autoimmunerkrankung. Diese tritt in Schüben auf, jedes Mal wird es noch schlimmer. Der jüngste Schub überkam dem Napoli-Coach im Dezember! Seither leidet Gattuso wieder vermehrt unter Myasthenie am rechten Auge. Der ehemalige Milan-Star sieht doppelt, wird schnell müde und muss ständiges Augenzucken ertragen, weil der Muskel nicht mehr richtig funktioniert.