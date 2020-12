Martins wundervolle Geburt

20 Tage vor dem Geburtstermin: Schmerzen setzen ein, ein Blutschwall folgt, erzählt Sylvia Kumhart die dramatischen Momente an jenem Herbst-Tag. Rettung, Landesspital und Notkaiserschnitt. „Für mich war das ein Schock, ich war total überfordert.“ Zudem noch die Pandemie mit den ganzen Schutzmaßnahmen, der Klinik-Situation. Das Team um Oberärztin Alexandra Pavlik und Vanessa Lettner tat alles in der Machtstehende, damit das Kind gesund auf die Welt kommt. Doch es war brenzlig: Martin hatte keine Spontanatmung, klärt Dr. Vanessa Lettner auf. 15 lange Minuten. „In der 16. begann sein Herz zu schlagen“, erinnert sich der Papa zurück. Sekundenschnell haben alle gearbeitet, lobt er: „Es ist ein Wahnsinn, was die Ärzte da geleistet haben. Sie haben das Leben meiner Frau und meines Kindes gerettet.“