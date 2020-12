270 km/h! Martin Hinteregger hebt ab

Und der so sympathische Blondschopf will mehr: „In zwei Jahren die Berufspiloten-Lizenz!“ Um sich nach der Karriere damit selbstständig zu machen. „Ich will in Kärnten was Neues anbieten, habe Pläne“, betont Martin, der sich jüngst auch - wie Ex-Teamspieler Guido Burgstaller - in Velden am Wörthersee eine nette Bleibe zugelegt hat.