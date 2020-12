Hitzendorf: 350 Liter Heizöl flossen in Bach

Kurz vor 11 Uhr alarmierte ein Passant am Mittwoch die Einsatzkräfte, nachdem der sogenannte „Holzgrabenbach“ offenbar verunreinigt worden war. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehren Berndorf sowie Voitsberg (Ölstützpunkt) errichteten in der Folge Ölsperren. Zudem konnten die Feuerwehren das in den Bach geflossene Öl zum größten Teil binden und abschöpfen.