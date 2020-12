UN-Experte zu Trump: „Begnadigen Sie Assange“

Gerichte entscheiden über Auslieferung

Der 49-jährige WikiLeaks-Gründer sitzt seit rund eineinhalb Jahren in einem Gefängnis in London. Er war zuvor jahrelang in der Botschaft Ecuadors in London, um sich einer von den USA geforderten Auslieferung zu entziehen. US-Ankläger werfen ihm vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, Geheimmaterial von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Aufgrund dieser Enthüllungen auf der Plattform WikiLeaks sind Kriegsverbrechen durch US-Soldaten aufgedeckt worden. Anfang Jänner entscheiden die britischen Gerichte über die Auslieferung.