KAC stoppt Capitals, VSV besiegt Leader Südtirol

Der VSV kann in der eigenen Halle doch noch gewinnen. Nach vier Niederlagen setzten sich die Villacher am Dienstag in der bet-at-home ICE Hockey League ausgerechnet gegen Spitzenreiter HCB Südtirol durch und gewannen nach Verlängerung mit 2:1. Der KAC siegte in seinem 600. Heimspiel seit der Neugründung 2000 gegen die Vienna Capitals mit 5:3 (siehe Video oben) und Red Bull Salzburg kassierte die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden gegen Fehervar, das zu Südtirol aufschloss.