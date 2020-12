Niederösterreich pilgert zum „Test vor dem Fest“

Es tummelt sich nichts auf den idyllischen Adventmärkten in Grafenegg oder auf der Schallaburg. Und auch nach dem Heiligen Abend steht heuer kein „Bescherungsmarathon“ bei der gesamten Verwandtschaft an. Es sind andere Weihnachten, die uns heuer bevorstehen. Ein Fest mit Umständen, an die man sich nicht gewöhnen möchte. Um aber zumindest am Heiligen Abend möglichst sicher im kleinsten Kreis feiern zu können, lässt das Land am Montag und Dienstag fünf Schnelltest-Stationen offen. Nach Amstetten, Zwettl, St. Pölten, Korneuburg und Wiener Neustadt kann dann noch zum kostenlosen Antigen-Check gepilgert werden.