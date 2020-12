Die nächste Promi-Dame: Dimitrow im Liebesglück

Derzeit ist der Bulgare die Nummer 19 der Tennis-Welt. Auf das nächste große Highlight müssen Dimitrow, Thiem und Co. aber noch ein wenig warten: Der um drei Wochen verspätete Start der Australian Open am 8. Februar ist aber immerhin offiziell. Das ging aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der ATP-Tour für die ersten sieben Wochen des Tennis-Jahres 2021 hervor.