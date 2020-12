Polizei soll negative Corona-Tests kontrollieren

Ab 18. Jänner sollen nur mehr jene am öffentlichen Leben in Österreich teilnehmen dürfen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Kontrollieren soll das die Polizei „stichprobenartig“, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagabend sagte. Also, ob die beim Besuch von Kulturveranstaltungen oder Restaurants dann vorgeschriebenen Tests durchgeführt wurden. Zudem soll die Polizei die Einreisebestimmungen inklusive Quarantäne intensiv überwachen.