Darts-WM: Sensationscomeback! Angstzustände, adé!

Gleich im ersten Spiel der Abendsession bei Tag 3 der Darts-WM in London legte Jamie Lewis am Donnerstagabend ein fantastisches Comeback hin. Der 29-jährige Waliser, der in diesem Jahr offenbart hatte, unter Angstzuständen zu leiden und dementsprechend schwierige Monate hinter sich hat, fand sich nach zwei Sätzen gegen einen stark aufspielenden Luke Woodhouse 0:2 im Rückstand - und gewann dennoch.