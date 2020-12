Ronaldo verspielt Sieg für Juventus vom Elferpunkt

Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Sprung auf Platz zwei verpasst! Im Duell zweier Champions-League-Achtelfinalisten kam das Team von Trainer Andrea Pirlo am Mittwoch im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Atalanta Bergamo hinaus, bleibt in der Serie A aber ungeschlagen.