7 Minuten Gameplay aus „Werewolf: The Apocalypse“

Publisher Nacon hat einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Rollenspiel „Werewolf: The Apokalypse“ veröffentlicht. Darin stellt man nicht nur die Spielmechaniken und Fähigkeiten der titelgebenden Werwölfe näher vor, sondern liefert auch neue Einblicke in die Welt des Werwolf-Rollenspiels. Erscheinen soll „Werewolf: The Apokalypse“ am 4. Februar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.