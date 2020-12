Millionen-Spritze gegen die Krise

„Eine starke, tragfähige Partnerschaft mit unseren Gemeinden ist mir ein großes Anliegen“, betonte Landeschefin Johanna Mikl-Leitner nach der Regierungssitzung in St. Pölten. Dies gelte in guten Zeiten ebenso wie in schwierigen. Und so wie die Gemeinden am Wochenende die Corona-Massentests – wie berichtet – bestens umgesetzt haben, greift das Land nun krisengebeutelten Kommunen finanziell unter die Arme.